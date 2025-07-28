وفاة قاتل الطفل الفلسطيني بأميركا في السجن.. والسبب غامض

وطنا اليوم:توفي جوزيف تشوبا، البالغ من العمر 73 عاما، في أحد سجون ولاية إلينوي الأميركي بعد ثلاثة أشهر فقط من الحكم عليه بالسجن 53 عاما لإدانته بقتل طفل فلسطيني أميركي وطعن والدته، في جريمة كراهية شغلت الرأي العام العالمي في أكتوبر 2023.

وأعلنت سلطات مقاطعة ويل، السبت وفاة تشوبا داخل سجنه في أحد سجون ولاية إلينوي، من دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكانت محكمة مقاطعة ويل قد دانت في فبراير (شباط) جوزيف تشوبا (73 عاما) بتهم تتضمن القتل من الدرجة الأولى، وجريمة كراهية بدوافع عنصرية. وارتكبت الجريمة بعد أسبوع من بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

كما حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة قتل الطفل، و20 عاما بتهمة محاولة قتل والدته، وثلاث سنوات بسبب دوافعه العنصرية.

ودين بطعن مستأجريه حنان شاهين (32 عاما) التي نجت، وابنها وديع الفيومي (6 سنوات) الذي توفي في المستشفى في 14 أكتوبر 2023، قرب مدينة شيكاغو.

شهادة مؤلمة.. وصور دموية

وقد تضمّنت الأدلة في المحاكمة شهادة مؤلمة من حنان شاهين ومكالمة الاستغاثة العاجلة التي أجرتها مع رقم الطوارئ 911، بالإضافة إلى صور دموية من مسرح الجريمة وتسجيلات مصورة للشرطة.

واستغرقت هيئة المحلفين أقل من 90 دقيقة للتوصل إلى الحكم، وفق “الغارديان.

وقالت الشرطة إن الضحيتين “استهدفهما المشتبه به لأنهما مسلمان وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين”، موضحة أن الطفل تعرض للطعن 26 مرة.

وخلال عملية التشريح، أخرجت سكين عسكرية مسننة ذات شفرة بطول 15 سم من بطن الطفل.

وكانت العائلة تستأجر غرفا في منزل تشوبا الواقع في بلينفيلد، على بعد نحو 64 كيلومترا من شيكاغو، عندما وقع الهجوم.

فيما شهدت ماري، زوجة تشوبا السابقة، لصالح الادعاء أيضا، وأكدت أن زوجها أصبح مضطربًا بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، التي اندلعت قبل أيام من الحادثة