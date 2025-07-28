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النزاهة توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن السيبراني

28 يوليو 2025
النزاهة توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن السيبراني

وطنا اليوم:وقّعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم مذكرة تفاهم تعزيزاً لسبل التعاون والتنسيق في تقديم الدعم الفني والاستشاري بين الطرفين ضمن نطاق اختصاصاتهما وأحكام التشريعات النافذة.
وتهدف المذكرة التي وقعها عن الهيئة رئيس مجلسها د. مهند حجازي وعن المركز أ.د. أحمد الحياصات رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني القائم بأعمال المركز، إلى تبادل الآراء والأفكار والمقترحات وعقد ورش العمل والمحاضرات التدريبية المشتركة وعقد المؤتمرات والدورات والندوات العملية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ونشر رسائل توعوية مشتركة، إلى جانب تبادل الزيارات لمتابعة آخر التطورات في مجال عملهما.
وأعرب حجازي والحياصات خلال حفل التوقيع عن سعادتهما لإبرام هذه المذكرة التي ستؤطّر التعاون والتنسيق بين الهيئة والمركز على صعيد التوعية بمخاطر الأمن السيبراني وأهمية الحفاظ على البيانات والمستندات الرقمية، معبرين عن أملهما بأن تحذو سائر مؤسسات الإدارة حذوهما في هذا المجال.
كما نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فعالية بعنوان “تمكين النزاهة في الفضاء الرقمي”، حضرها مجلس الهيئة ورئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، تضمّنت الفعالية التي أقيمت في مبنى الهيئة الرئيسي تكريم أصحاب الأفكار الإبداعية من موظفي الهيئة في مجال تطوير عمل الأمن السيبراني في الهيئة، و إجراء النسخة الثانية من مسابقة “سايبر واعي” التي تهدف الهيئة من خلالها إلى قياس وتعزيز وعي موظفي الهيئة في مجال الأمن السيبراني.


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