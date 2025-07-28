وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيرسل المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة مضيفا أنه يعتزم طلب المساعدة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأضاف ترامب، في تعليقات أدلى بها إلى جانب ستارمر في اسكتلندا، أنه تحدث إلى مسؤولين إسرائيليين وأخبرهم أنهم ربما يحتاجون إلى اتباع نهج مختلف.

كما قال إنه قرر تقليص مهلة الخمسين يوما التي منحها لروسيا والمتعلقة بحربها في أوكرانيا، مبديا خيبة أمله في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب متحدثا إلى جانب ستارمر قبل اجتماعهما في اسكتلندا “أشعر بخيبة أمل في الرئيس بوتين. سأقلص الخمسين يوما التي منحته إياها إلى رقم أقل”.

ولم يحدد ترامب مهلة جديدة.

وبخصوص الحرب على غزة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك

قدمنا كثيرا من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر

يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورا

أخرجنا عددا كبيرا من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وكثير منهم زاروا البيت الأبيض

الرهائن المتبقون في غزة سيكون إخراجهم صعبا

أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة

سأتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن وقف إطلاق النار في غزة