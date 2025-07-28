السيسي: ترامب قادر على إنهاء حرب غزة

وطنا اليوم:دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين نظيره الأمريكي دونالد ترامب على بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

وقال السيسي في كلمة التلفزيون إن الرئيس ترامب “هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة”.

وأضاف موجهاً الحديث لترامب “أوجه نداء خاص لك، من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات. وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب”.

وقال السيسي، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة نقطة هامة للغاية، وكانت مصر تتناولها دائماً على مدار الفترة الماضية، مؤكداً أن قطاع غزة يحتاج إلى 600 لـ700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية.

وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر لها دور محترم وشريف تجاه قضية الفلسطينية، وقال “نحن لا نتغير وحريصين جداً على إيجاد حلول تخفف من التوتر والتصعيد الموجود لإنهاء الحرب في غزة”.

وتابع قائلاً “مواقفنا إيجابية تدعو لإيقاف الحرب فى غزة وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية”، ووجه نداء عام لكل دول العالم والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لبذل أقصي جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات.

وقال السيسي “كان لنا موقف واضح فيما يخص رفض التهجير، لاننا كنا نرى أن عملية التهجير ستؤدي إلى فكرة حل الدولتين، ومنذ 7 أكتوبر(تشرين الأول) حرصنا على المشاركة الإيجابية مع الشركاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل 3 نقاط: “إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن”.