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القرعان : تجديد رخص القيادة والمركبات في المملكة سيصبح الكترونياً

28 يوليو 2025
القرعان : تجديد رخص القيادة والمركبات في المملكة سيصبح الكترونياً

وطنا اليوم:كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان، أن خدمات تجديد رخص القيادة والمركبات في المملكة ستصبح قريبا إلكترونية بشكل كامل، ضمن خطة التحول الرقمي في خدمات الترخيص.
وقال القرعان إن المواطنين سيتلقون رسائل نصية على هواتفهم تتضمن رابطًا وكودا خاصا بمجرد إطلاق الخدمة رسميا، لتمكينهم من إتمام عملية التجديد إلكترونيا، دون الحاجة لمراجعة المراكز بشكل مباشر.
وأوضح أن القرار حاليا في مرحلة الفحص والتجريب، وقد بدأت الإدارة بتنفيذ معاملات تجريبية ضمن بيئة اختبار، تمهيدا لإطلاق شامل للخدمة قريبا، مؤكدا أن الرخص الإلكترونية ستحل محل الرخص البلاستيكية تدريجيا.
وأشار القرعان إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع اعتماد خدمات الدفع الإلكتروني داخل إدارة الترخيص، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الخدمات الوجاهية لن تُلغى، وستبقى متاحة إلى جانب القنوات الإلكترونية، مراعاة لراحة المواطنين واحتياجاتهم.


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