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ميادة ونور في ليلة جرشية طربية حلبية

28 يوليو 2025
ميادة ونور في ليلة جرشية طربية حلبية

مطربة الجيل لأول مرة في مهرجان جرش

الحناوي غنت من ألحان الكبار السنباطي والموجي وبليغ وسلطان

نور مهنا “يبعث جواب” لأهل الأردن وفلسطين

وطنا اليوم:بشوق السنين جاءت مطربة الجيل ميادة الحناوي حاملة سلال الغناء الراقي لتملأ فضاء المسرح الجنوبي شجنا في أولى مشاركاتها بمهرجان جرش بمساعدة الفرقة الموسيقية الأردنية بقيادة المايسترو الدكتور هيثم سكرية.
وبدأت ميادة الحفل بأغنية هي الليالي كده. كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمار الشريعي.
وبحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين والفنان خالد زكي، حيت ميادة الجمهور.. ورحبت بالوفود المصرية التي تزور الاردن
ثم غنت “مهما يحاولوا يطفوا الشمس” ومنها :
“مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا
مهما يقولوا مهما يعيدوا، إنت في قلبي إنت وبس”. وهي من كلمات الشاعر عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي.
ومع نغمات العود التي استهلت بها الأغنية الشهيرة الحب اللي كان ومنها : كان ياما كان،
والاغنية كلمات وألحان الموسيقار بليغ حمدي. وأكدت ميادة الحناوي أن ذائقة الجمهور لا تزال بخير.. فقدمت أغنية أنا بعشقك كلمات وألحان بليغ حمدي. ونالت في الختام التكريم من وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي.

نور مهنا

ومن ميادة الحناوي الى المطرب الحلبي أيضا نور مهنا الذي يشارك لأول مرة في مهرجان جرش. حيث عزفت الفرقة الموسيقية بقيادة مجدي شريدة مقطوعة أغنية قارئة الفنجان للعندليب عبد الحليم خافظ وألحان محمد الموجي.
أطل نور مهنا وقدم أولا أغنية
يا عود سمعنا خلي الليل يطول.
وكسب إعجاب الجمهور المتعطش للطرب الأصيل. فامتلأ الفضاء بالاهات ويا عين يا ليل.
وحيا نور مهنا الأردن وأبناء فلسطين العظيمة.
ثم انطلق بأغنية (لعل وعسى) كلمات عيسى أيوب وألحان عصام رجي. ومع نغمات آلة القانون كان موال :
( رأيت مليحة كالغصن مالت) تبعها بأغنية ابعثلي جواب التي طالما تغني بها المطرب الراحل صباح فخري.
تبعها بأغنية الزمن ضيع حبيبي. كم قدم نور مهنا بعد وصلة عزف على آلة الكمنجة أغنية
ربة الوجه الصبوحي ومنها خمرة الحب اسقنيها،
عيشة لا حب فيها جدول لا ماء فيه.


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