كورال “هارموني” المصرية يضيء المسرح الشمالي في مهرجان جرش

وطنا اليوم:أحيت فرقة كورال هارموني المصرية أمسية فنية مميزة على المسرح الشمالي ضمن فعاليات الدورة 39 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور جماهيري لافت، وبمشاركة وحضور السفير المصري في عمان، ووزير الثقافة الأردني، ومدير عام المهرجان.

وقدمت الفرقة باقة من الأغاني التراثية المصرية والأردنية، ضمن أجواء احتفالية جمعت بين الأصالة الموسيقية والتبادل الثقافي العربي، في إطار سلسلة العروض الشبابية التي يحتضنها المهرجان هذا العام تحت شعار: “هذا الأردن… مجده مستمر”.

وشكلت مشاركة هارموني إضافة نوعية على منصة المسرح الشمالي، إذ جاءت ضمن مشاركة عشرات الفرق والفنانين من أكثر من 35 دولة عربية وأجنبية، ضمن توجه المهرجان لإبراز الطاقات الشبابية والمواهب الواعدة من مختلف دول العالم.

تعد فرقة كورال هارموني عربي واحدة من أبرز التجارب الغنائية الشبابية في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ انطلقت من جامعة عين شمس عام 2022، بهدف خلق مساحة فنية حرة للهواة والموهوبين في مجال الغناء الجماعي العربي.