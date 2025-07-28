بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

كورال “هارموني” المصرية يضيء المسرح الشمالي في مهرجان جرش

28 يوليو 2025
كورال “هارموني” المصرية يضيء المسرح الشمالي في مهرجان جرش

وطنا اليوم:أحيت فرقة كورال هارموني المصرية أمسية فنية مميزة على المسرح الشمالي ضمن فعاليات الدورة 39 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور جماهيري لافت، وبمشاركة وحضور السفير المصري في عمان، ووزير الثقافة الأردني، ومدير عام المهرجان.
وقدمت الفرقة باقة من الأغاني التراثية المصرية والأردنية، ضمن أجواء احتفالية جمعت بين الأصالة الموسيقية والتبادل الثقافي العربي، في إطار سلسلة العروض الشبابية التي يحتضنها المهرجان هذا العام تحت شعار: “هذا الأردن… مجده مستمر”.
وشكلت مشاركة هارموني إضافة نوعية على منصة المسرح الشمالي، إذ جاءت ضمن مشاركة عشرات الفرق والفنانين من أكثر من 35 دولة عربية وأجنبية، ضمن توجه المهرجان لإبراز الطاقات الشبابية والمواهب الواعدة من مختلف دول العالم.
تعد فرقة كورال هارموني عربي واحدة من أبرز التجارب الغنائية الشبابية في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ انطلقت من جامعة عين شمس عام 2022، بهدف خلق مساحة فنية حرة للهواة والموهوبين في مجال الغناء الجماعي العربي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:36

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العلاوي

20:48

الصحفيين تحذّر منتحلي المهنة من إجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي

20:28

عندما تتقدّم المظلومية على الحكمة .. يا خليل الحية: الثورات لا تقوم على التجريح… بل على التقدير

20:23

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الكرك ومؤاب

20:18

ألمانيا تقيم جسراً جوياً إنسانياً مع غزة عبر الأردن

20:12

المومني : جولات الرئيس ليست شكلية ونحن نعتز بكوننا حكومة ميدانية تصل إلى الناس في مواقعهم

20:04

ولي العهد يحضر جانبا من جلسة حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

19:36

أبو صعيليك يطلق ورقة مفاهيم حول قطاع عام أكثر مرونة

19:30

المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة الله

19:22

عطية يوجه 17 سؤالًا نيابيًا حول اتفاقية امتياز تعدين الذهب والنحاس في وادي عربة

19:18

فعاليات “الصين الملونة” تتألق في مهرجان المدينة الدولي ومهرجان جرش للثقافة والفنون

19:17

إدارة التأمين الصحي تنظم محاضرة توعوية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية

وفيات
المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025