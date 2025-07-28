بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

وزير دفاع الاحتلال لإيران : نستعد لمفاجأتكم مرة أخرى

28 يوليو 2025
وزير دفاع الاحتلال لإيران : نستعد لمفاجأتكم مرة أخرى

وطنا اليوم:صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن تل أبيب تستعد لمفاجأة إيران مرة أخرى في المستقبل.
وقال في كلمة بمناسبة إعادة تأهيل المباني المدمرة بسبب الحرب الأخيرة مع إيران: “على قادة إيران أن يتوقفوا عن تهديدنا”. وأشار إلى أن إسرائيل وجهت «ضربة قاضية» للبرنامج النووي الإيراني.
وأمس الأحد، وجّه يسرائيل كاتس، تحذيرا مباشرا إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، قائلاً إنه في حال استمرار طهران بتهديد بلاده، فإن “أذرع إسرائيل الطويلة ستصل إلى خامنئي شخصيًا”.
وقال كاتس، خلال زيارته لقاعدة “رامون” الجوية، يوم الأحد: “أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى خامنئي: إذا واصلت تهديد إسرائيل، فإن أيدينا الطويلة ستصل مرة أخرى، وبقوة أكبر، إلى طهران وإليك شخصياً. لا تهددوا، كي لا تتعرضوا للضرر”.

حرب 12 يوما
يذكر أنه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.
في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط).
لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:36

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العلاوي

20:48

الصحفيين تحذّر منتحلي المهنة من إجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي

20:28

عندما تتقدّم المظلومية على الحكمة .. يا خليل الحية: الثورات لا تقوم على التجريح… بل على التقدير

20:23

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الكرك ومؤاب

20:18

ألمانيا تقيم جسراً جوياً إنسانياً مع غزة عبر الأردن

20:12

المومني : جولات الرئيس ليست شكلية ونحن نعتز بكوننا حكومة ميدانية تصل إلى الناس في مواقعهم

20:04

ولي العهد يحضر جانبا من جلسة حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

19:36

أبو صعيليك يطلق ورقة مفاهيم حول قطاع عام أكثر مرونة

19:30

المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة الله

19:22

عطية يوجه 17 سؤالًا نيابيًا حول اتفاقية امتياز تعدين الذهب والنحاس في وادي عربة

19:18

فعاليات “الصين الملونة” تتألق في مهرجان المدينة الدولي ومهرجان جرش للثقافة والفنون

19:17

إدارة التأمين الصحي تنظم محاضرة توعوية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية

وفيات
المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025