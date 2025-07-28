مصدر حكومي: الأردنيون لا يتلقون أوامرهم من الخارج والدعوات الخارجية تهدف لإثارة الفوضى

وطنا اليوم:نقلت قناة العربية عن مصدر حكومي أردني قوله إن الشعب الأردني لا يتلقى أوامر من الخارج ولا توجهه فصائل فلسطينية.

وأضاف المصدر أن الدعوات الخارجية غير مفهومة وليست مبررة وتهدف لإثارة الفوضى.

وأوضح المصدر إلى أن الأردن لم يقصر في دعم أهل فلسطين ومساندتهم.

ولفت “الأردنيون يأخذون أوامرهم من الدولة فقط وحريصون على أمن وطنهم”.