تراجع التخليص على رؤوس القاطرات بنسبة 52% خلال النصف الأول من 2025

وطنا اليوم:تراجع عدد البيانات الجمركية للتخليص على رؤوس القاطرات (الشاحنات) في المنطقة الحرة بالزرقاء خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 52%، حيث بلغ عدد البيانات 464 بيانًا، مقارنة بمعدل 959 بيانًا خلال النصف الأول من عام 2024.

وأوضحت هيئة مستثمري المناطق الحرة، أن عدد رؤوس القاطرات التي تم التخليص عليها خلال عام 2024 كاملاً بلغ 1920 قاطرة، بزيادة نسبتها 11% عن عام 2023، الذي شهد التخليص على 1738 قاطرة، مما يؤكد أن العام الماضي شكّل ذروة في نشاط التخليص الجمركي ضمن هذا القطاع.

وأشارت إلى أن حجم التخليص خلال عام 2023 سجّل قفزة كبيرة مقارنة بعام 2022، حيث لم يتجاوز عدد القاطرات المخلّصة حينها 143 قاطرة، في حين بلغ عددها في عام 2021 نحو 408 قاطرات، ما يعكس النمو المطّرد الذي شهده القطاع في السنوات الماضية.

وبينت الهيئة أن هذا النمو جاء نتيجة مباشرة لقرار مجلس الوزراء الذي سمح باستيراد رؤوس القاطرات التي لا يزيد عمرها على ثماني سنوات قبل سنة التخليص، مشيرة إلى أن القرار شكّل دفعة مهمة لقطاع الشحن وأسهم في تحديث الأسطول العامل داخل المملكة.

وأكدت أن القرار جاء مدعومًا بدراسة فنية أعدّتها الهيئة، أوصت بالسماح باستيراد رؤوس القاطرات التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاع الشحن ورفع مستوى التنافسية في السوق المحلي والإقليمي.

وشددت الهيئة على أهمية مراقبة أداء القطاع في النصف الثاني من 2025، ودراسة أسباب التراجع رغم الحوافز والقرارات الداعمة السابقة، مؤكدة أن قطاع النقل والشحن بحاجة دائمة إلى إجراءات تحفيزية وسياسات مرنة تراعي متغيرات السوق وتحفّز التجديد والاستثمار.

ودعت الحكومة إلى اتخاذ مزيد من التدابير اللازمة لضمان تحفيز القطاع خلال الفترة المقبلة