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طواقم القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبا سياحيا في العقبة

12 ثانية ago
طواقم القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبا سياحيا في العقبة

وطنا اليوم:تمكنت طواقم وحدة خفر السواحل، التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية، يوم أمس الأحد، من إنقاذ مركب سياحي تعرض لعطل ميكانيكي مفاجئ في مياه خليج العقبة ليلاً، نتيجة التفاف حبال حول محركاته، مما أدى إلى تعطله عن الحركة.
وانطلقت زوارق الدورية والإسعاف والسلامة العامة التابعة للوحدة إلى الموقع فور تلقي مركز العمليات البحري نداء الاستغاثة، حيث تم التعامل مع الموقف، وإخلاء الطاقم والركاب دون تسجيل أية إصابات، فيما جرى تأمين المركب ومنع غرقه.
وتعكس هذه الاستجابة السريعة والمهنية العالية مستوى الجاهزية والاحتراف الذي تتمتع به كوادر وحدة خفر السواحل في تنفيذ مهامها الإنسانية والأمنية، في إطار منظومة العمل المتكاملة للقوة البحرية والزوارق الملكية.
يشار إلى أن وحدة خفر السواحل تُعد من الوحدات الحديثة في تشكيلات القوة البحرية، وتضطلع بمهام تنظيم الأنشطة البحرية داخل المياه الإقليمية الأردنية، ومراقبة حركة القطع البحرية، إلى جانب تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، وتقديم خدمات الإسعاف البحري، فضلاً عن حماية البيئة البحرية والمنشآت السياحية والصناعية في منطقتي خليج العقبة والبحر الميت، على مدار الساعة.


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