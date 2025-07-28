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مساعدات قطرية تصل إلى مصر والأردن في طريقها إلى قطاع غزة

59 ثانية ago
مساعدات قطرية تصل إلى مصر والأردن في طريقها إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:وصلت 49 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مقدّمة من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وذلك تمهيدًا لتسليمها إلى برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتوزيعها على المحتاجين في قطاع غزة، عبر معبري رفح وزيكيم.
وشملت المساعدات 4704 طرود غذائية مخصصة لـ 4704 أسر، بإجمالي أكثر من 28,224 مستفيدًا و 200 طن من السلال الغذائية تستهدف نحو 50,000 مستفيد، و 174 طنًا من الطحين مخصصة لـ 43,000 مستفيد بالإضافة إلى 5000 وحدة من حليب الأطفال، موجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا من الأطفال.
وتأتي هذه المساعدات في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحصار المستمر، وتُجسّد التزام دولة قطر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، وحرصها على تخفيف المعاناة المتفاقمة وتقديم الإغاثة العاجلة للفئات الأشد تضررًا.


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