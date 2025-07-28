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اليونيسف: الجميع جوعى في غزة والأطفال هم الأكثر معاناة

30 ثانية ago
اليونيسف: الجميع جوعى في غزة والأطفال هم الأكثر معاناة

وطنا اليوم:قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” اليوم الإثنين، إن كل المواطنين في قطاع غزة جوعى، لكن الأطفال هم “الأكثر معاناة”.
وأضافت اليونيسف، في منشور عبر منصة إكس: “الجميع جوعى في غزة، لكن الأطفال هم الأكثر معاناة.
وتابعت: “بدلا من الذهاب إلى المدرسة، يُخاطر الأولاد والبنات بحياتهم أملا في الحصول على بعض الطعام”.
وشددت على أنه “يجب الآن السماح بدخول كميات كافية من المساعدات”.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 134، بينهم 88 طفلا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.


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