مسرح المصلبة يشهد الحان العود وتراتيل البحارة

وطنا اليوم:من على شرفات شارع الأعمدة، حيث التاريخ يروي أمجاد المكان، والعراقة تفوح من حجارة الزمان، تمازجت ألحان العود والبزق بتراتيل البحارة وقرع الدف، فارتفعت مع الأمواج لثغر الأردن الباسم أنشودة حب واعتزاز.

وفي هذه الأجواء المفعمة بالفن والتراث، كان الحضور على موعد مع فرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية، التي تأسست عام 2000 بقيادة الأستاذ عماد الكبليتي، وقدمت عروضاً مميزة تعكس هوية الجنوب الأردني، ضمن سلسلة مشاركاتها في مهرجانات محلية وعربية ودولية.

وقدّمت البرنامج الإعلامية نسرين سميرات، التي أضفت بحضورها رونقًا خاصًا على الأمسية.

وتأكيدًا على اعتزاز مهرجان جرش بالفنان الأردني، اعتلت المسرح مجموعة من الفنانين المحليين الذين قدموا وصلات غنائية تنوّعت بين الوطنية والتراثية والطربية، عبروا من خلالها عن روح الأردن وأصالته. من أبرز المشاركين: خالد جمال، شريف زواتي، عمر السقار، وإيهاب السقار، الذين أطربوا الجمهور بمزيج من الأغاني التي تغنّت بالوطن والقائد، وعبّرت عن تاريخ الأردن الغني.

شارع الأعمدة

أما شارع الأعمدة، الذي يضج بأنين الأمس ونبض الحاضر، فقد استضاف ألحان البادية بطربها الأصيل مع عازف الربابة سامح صبحي عبده موسى، حيث قدّم مجموعة من الأغاني التراثية مثل: يا عنيدي يا يابه، سافر يا حبيبي وارجع، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية كـ “جيشنا جيش الأبطال”، التي تفاعل معها جمهور المهرجان بحرارة.

كما شهد الشارع فعالية فنية لافتة تمثلت في رسم البورتريه الحي، ما أضفى طابعًا بصريًا فنيًا إضافيًا يعكس روح المهرجان الإبداعية.