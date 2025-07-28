صادرات الأردن إلى سوريا تقفز 424%

وطنا اليوم:شهدت الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي قفزة بنسبة وصلت إلى 424 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أمس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال أول 5 أشهر من العام الحالي 89 مليون دينار، مقابل 17 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار سنويا قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ