المومني : نرفض التشكيك بالمساعدات الأردنية المقدمة لغزة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، أن الأردن نفذ الأحد ثلاث إنزالات جوية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار جهود المملكة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وأضاف المومني أن الأردن أرسل خلال الأيام الماضية 6 قوافل إغاثية، آخرها كانت يوم أمس، وكانت محملة بـ60 شاحنة مساعدات. وأكد أن المملكة مستمرة في إرسال المساعدات بكل الطرق والسبل المتاحة، رغم المعوقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب “رؤيا”.

وأوضح المومني أنه على الرغم من قيود الاحتلال الإسرائيلي على ما يمكن إدخاله وإرساله إلى غزة، فإن الأردن يبذل جهده لتجاوز هذه المعيقات، مشددًا على أنه يجب استثمار كافة الإمكانيات المتاحة لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. وقال: “نحن نؤكد للعالم أن ما يتم إرساله من مساعدات ليس كافيًا، وهناك حاجة لمزيد من الدعم”.

كما أشار المومني إلى أن الإنزالات الجوية ليست بديلاً عن القوافل البرية، مؤكدًا أن الأردن سيواصل العمل بكل السبل المتاحة للتغلب على أي معيقات إسرائيلية قد تعترض سبيل المساعدات.

وفيما يتعلق بالمواقف السياسية، قال المومني: “نحن نرفض الأصوات المشككة والمدفوعة سياسيا التي تحاول تقليص جهود الأردن، مؤكدا أن تركيز المملكة على تقديم المساعدات الإنسانية دون التشكيك أو التدخلات السياسية”.

وأكد أن الموقف الأردني هو الأقرب والأحرص على الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرًا إلى أن المساعدات التي يتم إرسالها لا تقتصر على الجانب الإنساني فقط بل تشمل أيضًا الدعم السياسي المستمر للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.

وتطرق المومني إلى المواقف الأردنية السياسية، حيث أكد أن الجهد الدبلوماسي للمملكة مستمر ولا يكاد يخلو أي اتصال للملك أو القيادات السياسية ووزير الخارجية من الحديث عن ضرورة وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات، وترسيخ الهدنة. كما شدد على ضرورة وقف الحرب وإنهاء العدوان على غزة.

وأضاف المومني: “نرفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمقترحات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي نعتبرها أراضي محتلة بموجب القانون الدولي”.

واختتم المومني تصريحه بالقول: “الأردن سيستمر في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني بكل ما يستطيع، وسيواصل دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا حتى وقف الحرب ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني”.