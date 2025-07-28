سقوط شجرة معمرة في أحد شوارع العقبة دون أضرار بشرية

وطنا اليوم:سقطت شجرة معمرة على جانب أحد الشوارع العامة وسط مدينة العقبة دون التسبب بإصابات بشرية، وأدت الى بعض الأضرار المادية لـ 3 مركبات كانت متوقفة أسفلها.

وبحسب بلاغ ورد الى قسم العمليات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مساء أمس الأحد بسقوط شجرة معمرة على الشارع العام في العقبة، تعاملت فرق السلطة والأمن العام مع الحادثة بشكل فوري وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها لضمان سلامة المواطنين والحركة المرورية.

وكان في الموقع رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي، ومفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور المعتصم الهنداوي، ومفوض البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران، وعدد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية.

ولم تسجل أي إصابات بشرية وإنما أضرار مادية فقط، حيث تضررت 3 مركبات وتم تحويلها للجهات المختصة لكشف الأضرار عليها.

وتم إعادة فتح الشارع واستمرار الحركة المرورية بشكل اعتيادي.