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تراجع تدريجي للكتلة الحارة اليوم وطقس صيفي الثلاثاء والأربعاء

28 ثانية ago
تراجع تدريجي للكتلة الحارة اليوم وطقس صيفي الثلاثاء والأربعاء

وطنا اليوم:يتراجع قليلا اليوم الاثنين، تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية، وحارا جدا في الاغوار والبحر والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ولاسيما أوقات الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية في ساعات ما بعد الظهر بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة أحيانا.
وينحسر يوم غد الثلاثاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على احيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 20، وفي مرتفعات الشراة 31 – 19، وفي مناطق البادية 40 – 22، وفي مناطق السهول 35 – 22، وفي الأغوار الشمالية 42 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 28، وفي البحر الميت 43 – 27، وفي خليج العقبة 44 – 29 درجة مئوية


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