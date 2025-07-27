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وفاة مسؤول أمني مصري بعد ساعات من تعيينه بمنصب جديد

49 ثانية ago
وفاة مسؤول أمني مصري بعد ساعات من تعيينه بمنصب جديد

وطنا اليوم:لقي مدير أمن الوادي الجديد في مصر مصرعه بحادث انقلاب سيارته، وذلك أثناء توجهه لتسلم عمله الجديد.
وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي قبل محور سمالوط بمحافظة المنيا جنوب البلاد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.
كما تبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع اللواء عصام الدين عبد الله والذي صدر قرار أمس السبت بتعيينه مديرا لأمن محافظة الوادي الجديد التي تقع جنوب غربي مصر.
كما كشفت المعاينة إصابة شرطيين كانا برفقة مدير الأمن وجرى نقلهما إلى مستشفى “سمالوط” التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
يذكر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، كان قد اعتمد أمس حركة تنقلات وزارة الداخلية حيث شملت الحركة تعيين مديرين جدد للأمن في بعض المحافظات ومديرين جدد لقطاعات الأمن الوطني وشؤون الضباط.


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