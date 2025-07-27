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مديرية زراعة جرش تشارك في مهرجان جرش في معرضها الزراعي الأول

30 ثانية ago
مديرية زراعة جرش تشارك في مهرجان جرش في معرضها الزراعي الأول

وطنا اليوم:شاركت مديرية زراعة جرش في المعرض الزراعي الأول ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، وذلك من خلال 15 عربة عرض داخل الساحة الرئيسية طيلة فترة المهرجان، بحسب ما صرّحت به مديرة مديرية زراعة جرش، علا محاسنة.
وقالت محاسنة إن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها للمديرية منذ انطلاق مهرجان جرش، وتشمل عربات عرض لسيدات من داخل محافظة جرش.
وأضافت أن العربات، التي وفّرتها بلدية جرش الكبرى للمديرية، تُعرض عليها منتجات حيوانية ونباتية ونباتات طبية، إلى جانب منتجات لصغار المزارعين في المحافظة.
وأشارت محاسنة إلى أن غالبية السيدات المشاركات في المعرض الزراعي حصلن على منح من وزارة الزراعة (مثل المطابخ الإنتاجية ومصانع الألبان)، وقد تلقين تدريبات في مجالات التجهيز والتعبئة والتغليف.
وأوضحت أن المديرية تسعى في العام المقبل إلى المشاركة من خلال جناح خاص للزراعة في مهرجان جرش، بهدف توسيع نطاق مشاركة السيدات وعرض مزيد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.
وبيّنت محاسنة أن وزارة الزراعة عملت على دمج القطاع الزراعي التنموي ضمن فعاليات مهرجان جرش، بوصفه منصة تعبّر عن الهوية الوطنية، التي تُعد الزراعة جزءًا أصيلًا منها. كما تسعى الوزارة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز أهمية القطاع الزراعي في دعم التنمية الاقتصادية.


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