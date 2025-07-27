تلاقي الثقافات والحضارات العربية والعالمية في جناح السفارات بمهرجان جرش

وطنا اليوم:جولة قصيرة في ” جناح السفارات” المُقام حاليا في مهرجان جرش تقدم لزائر وجبات متنوعة من ثقافات الدول وعادات الشعوب العربية الأجنبية.

ولو بدأنا من جناح دولة الكويت لوجدنا المجلات الثقافية وأبرزها مجلة “العربي” التي أسست وساهمت في تثقيف العالم العربي منذ أكثر من 60 عاما.. وكذلك منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون وثمة إصدارات وكتب شعرية وروايات إوصدارات منوعة لكتّاب الكويت. كذلك هناك المنسوجات والعباءات النسائية والرجالية ونماذج من سفن الغوص.

وفي جناح السودان نتعرف على المأكولات والأزياء الشعبية واللوحات التي تعبر عن الحياة السودانية. كما أخبرتنا الدكتورة منال دهب.

وللأردن نصيب جيد بالمكان حيث معروضات للمؤسسات الرسمية الأهلية.. فنجد جناح المؤسسة الأردنية لتطويرالمشاريع الاقتصادية بهدف دعم المشاريع في كل القطاعات الصغيرة والمتوسطة كما أكدت السيدة ملَك الحسن. إضافة الى مشاريع الهيئة الخيرية الهاشمية لتمكين المرأة والشباب في كافة محافظات المملكة.

وفي ركن آخر نجد معروضات للقطاع الخاص بالمرأة التي تبدع في تقديم منتجاتها في التطريز والحياة من شجر الموز وسعف النخيل كما أشارت السيدة دولا النمّري.

ومن الأردن الي اليابان حيث نجد الملابس التراثية التقليدية لبلاد الساموراي.

وفي جناح سلطنة عُمان نرى الحرف اليدوية والفضيات و نماذج صناعة السفن العمانية وشاشة صيد السمك القديمة كما شرح صالح بن سعيد الحمداني رئيس مجلس صحار الثقافي. بالاضافة الى بعض الوثائق التاريخية الهامة.

وفي جناح المكسيك نتافاجا بأعمال ورسومات طلبة جامعة اليرموك للفنانة الرسامة المكسيكية الفريدا خالو مع صور النجمة العالمية سلمي الحايك التي جسدت شخصية الفريدا في السينما.