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ترامب: لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر يتعلق بسوء تغذية وحماس تسرق المساعدات

22 ثانية ago
ترامب: لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر يتعلق بسوء تغذية وحماس تسرق المساعدات

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده قدمت قبل أسبوعين مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار لدعم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك.
وأكد ترامب في تصريحات صحفية على هامش لقاءه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن على إسرائيل اتخاذ قرار واضح بشأن قطاع غزة، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً.
وأضاف الرئيس الأميركي أن حركة حماس مطالبة بإعادة جميع المحتجزين لديها، مشيراً إلى أنه تم بالفعل استعادة معظمهم.

وقال ترامب:

قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد.
على حماس أن تعيد الرهائن والمحتجزين وقد استعدنا معظمهم.
على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة.
لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة.
تحدثت مع نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى.
سنقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد.
لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات.


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