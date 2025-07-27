مهرجان جرش يخلّد سيرة الباشا مأمون خليل حوبش في جلسة بانوراما رجالات جرش

وطنا اليوم:ضمن فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، نظّمت إدارة المهرجان بالتعاون مع منتدى جبل العتمات الثقافي، مساء أمس السبت، جلسة توثيقية بعنوان “بانوراما رجالات جرش – بورتريه: سيرة ومسيرة”، خُصصت لاستذكار سيرة ومسيرة أحد أعلام الوطن، الراحل عطوفة الباشا مأمون خليل حوبش.

وتناول اللقاء، الذي أُقيم بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والرسمية، المحطات البارزة في حياة الباشا حوبش، حيث قدّم كل من خير الدين باشا هاكوز وحسن باشا القيام شهادات حيّة عن مناقب الراحل ومسيرته الغنية في خدمة الوطن.

وأدار الجلسة الدكتور زياد العياصرة، الذي ألقى الضوء على حياة الباشا حوبش، المولود في محافظة جرش، والذي التحق بالقوات المسلحة الأردنية وتخرج مرشحًا بتاريخ 1 آب 1951، قبل أن يتسلم سلسلة من المواقع القيادية المهمة.

وشغل الباشا مأمون حوبش خلال مسيرته العسكرية والإدارية مناصب رفيعة، من أبرزها: قائد كتيبة المدفعية السادسة الثقيلة، ومدير شؤون الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة، ومحافظا لإربد، ومديرا للأمن العام.

وأكد المتحدثون أن حوبش كان مثالًا في الانضباط والتفاني والعمل الوطني الصادق، وأن مسيرته تمثل نموذجًا يُحتذى به للأجيال الشابة.

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص مهرجان جرش على تخليد رموز الوطن الذين ساهموا في بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، عبر مبادرة “بانوراما رجالات جرش” التي تُسلط الضوء على شخصيات أردنية بارزة أثرت في مسيرة المحافظة والوطن.