توت أرض السورية والتيار الفلسطينية تراقصان المسرح الشمالي في جرش

وطنا اليوم:أحيت فرقة TootArd توت أرض القادمة من الجولان السوري المحتل أمسية موسيقية ساحرة على خشبة المسرح الشمالي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أنغام الفرقة وتجربتها الفنية الفريدة.

وقدمت الفرقة، التي تتميز بأسلوبها المزيج بين الموسيقى الشرقية التقليدية وأنواع غربية كالفانك والريغي والسايكيديلك روك، مجموعة من أعمالها التي تعكس قضايا الهوية، والمنفى، والانتماء، وهو ما تماشى مع خلفية أفرادها القادمين من قرية مجدل شمس في الجولان المحتل.

وتأتي مشاركة الفرقة في مهرجان جرش تأكيدا على حضور الهوية السورية الحرة والمتجددة في المحافل الثقافية العربية، وضمن مساعي المهرجان الدائمة لاحتضان التجارب الفنية البديلة من مختلف الدول العربية.

فرقة تيار

أحيت فرقة تيار الفلسطينية أمسية موسيقية مميزة على المسرح الشمالي ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور وتفاعل كبير، وبحضور وزير السياحة لينا عناب.

وجاءت مشاركة تيار مساء السبت في إطار برنامج فني غني يستضيف نخبة من الفرق العربية والمحلية، حيث قدمت الفرقة باقة من أغانيها التي تمزج بين الموسيقى البديلة والإلكترونية، إلى جانب أغان فلكلورية فلسطينية وأردنية أُعيد توزيعها بأسلوب عصري.

الثنائي المكون من أحمد فرح وبدر هلالات قادا العرض بأداء حي تميز بالإبداع الموسيقي والتقنيات البصرية، مقدمين تجارب صوتية تحاكي الوجدان، مع رسائل فنية ذات طابع إنساني وتأملي.

في ختام الأمسية، كرمت إدارة المهرجان ممثلة بوزير السياحة لينا عناب فرقة تيار بدرع تقدير، وسط تصفيق حار من الحضور الذي عبر عن إعجابه بالتجربة الموسيقية المغايرة التي قدمتها الفرقة.