بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

توت أرض السورية والتيار الفلسطينية تراقصان المسرح الشمالي في جرش

24 ثانية ago
توت أرض السورية والتيار الفلسطينية تراقصان المسرح الشمالي في جرش

وطنا اليوم:أحيت فرقة TootArd توت أرض القادمة من الجولان السوري المحتل أمسية موسيقية ساحرة على خشبة المسرح الشمالي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أنغام الفرقة وتجربتها الفنية الفريدة.
وقدمت الفرقة، التي تتميز بأسلوبها المزيج بين الموسيقى الشرقية التقليدية وأنواع غربية كالفانك والريغي والسايكيديلك روك، مجموعة من أعمالها التي تعكس قضايا الهوية، والمنفى، والانتماء، وهو ما تماشى مع خلفية أفرادها القادمين من قرية مجدل شمس في الجولان المحتل.
وتأتي مشاركة الفرقة في مهرجان جرش تأكيدا على حضور الهوية السورية الحرة والمتجددة في المحافل الثقافية العربية، وضمن مساعي المهرجان الدائمة لاحتضان التجارب الفنية البديلة من مختلف الدول العربية.

فرقة تيار
أحيت فرقة تيار الفلسطينية أمسية موسيقية مميزة على المسرح الشمالي ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور وتفاعل كبير، وبحضور وزير السياحة لينا عناب.
وجاءت مشاركة تيار مساء السبت في إطار برنامج فني غني يستضيف نخبة من الفرق العربية والمحلية، حيث قدمت الفرقة باقة من أغانيها التي تمزج بين الموسيقى البديلة والإلكترونية، إلى جانب أغان فلكلورية فلسطينية وأردنية أُعيد توزيعها بأسلوب عصري.
الثنائي المكون من أحمد فرح وبدر هلالات قادا العرض بأداء حي تميز بالإبداع الموسيقي والتقنيات البصرية، مقدمين تجارب صوتية تحاكي الوجدان، مع رسائل فنية ذات طابع إنساني وتأملي.
في ختام الأمسية، كرمت إدارة المهرجان ممثلة بوزير السياحة لينا عناب فرقة تيار بدرع تقدير، وسط تصفيق حار من الحضور الذي عبر عن إعجابه بالتجربة الموسيقية المغايرة التي قدمتها الفرقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:13

عزم النيابية تزور ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية

19:10

مركز الدراسات الاستراتيجيه لحزب عزم

19:04

رئيس الديوان الملكي يلتقي شباب “أبناء الأردن” وسيدات من الأزرق

19:03

الأردن يشارك في مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك

18:40

تحليل نقدي لبيان وزارة الطاقة حول شركة وادي عربة للمعادن

16:52

الترخيص : أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان ستُتاح كلوحات خاصة

16:48

توجه أردني لتزويد سوريا بالغاز المنزلي

16:21

تعميم يطالب البلديات بالالتزام في الإعلان بالصحف الأكثر انتشارًا

15:56

الإعلان عن دفعة جديدة من مرشحي قروض إسكان المعلمين (رابط)

15:27

مصدر رسمي: طائرتان أردنية وإماراتية نفذتا اليوم إنزالا جويا لمساعدات على قطاع غزة

15:11

تجارة عمان: توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين

15:09

تكريم الملازم نور الدين الحباشنة بهدية ملكية تقديراً لإنجازه الدولي

وفيات
وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025