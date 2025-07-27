الترخيص : أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان ستُتاح كلوحات خاصة

وطنا اليوم:قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، الأحد، إن أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان ستصبح متاحة للمواطنين كلوحات خاصة، كونها أصبحت من مخزون إدارة الترخيص.

وأضاف في حديثه بخصوص استبدال ترميز لوحات المركبات الحكومية من أرقام إلى حروف أن الهدف من القرار هو سهولة تتبع المركبات.

وأكد القرعان بأن الآلية الحالية المتبعة لتغيير الأرقام الخاصة لا تغيير عليها، وكذلك الأمر بما يتعلق ببيع الأرقام للجمهور.

ولفت القرعان إلى أن النظام الخاص بأرقام المركبات سينشر بالجريدة الرسمية وسيكون بعدها سار المفعول بكل تفاصيله.

ولفت إلى أن النظام يتيح بيع الأرقام دون المركبات لمن يحتفظ برقم خاص به.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان تعديل نظام لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية.

وبموجب التَّعديل، ستحمل لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية حروفاً واضحة تدل على الجهة التي تتبع لها المركبة وعلى النحو الآتي: رئيس الوزراء والوزراء الرمز PM، مجلس الأعيان SN، ومجلس النواب PR، والمجلس القضائي JC، والجهات الحكومية GV، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية AQ، والهيئات الدبلوماسية CD، والإدخال المؤقت TM.