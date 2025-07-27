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تعميم يطالب البلديات بالالتزام في الإعلان بالصحف الأكثر انتشارًا

14 ثانية ago
تعميم يطالب البلديات بالالتزام في الإعلان بالصحف الأكثر انتشارًا

وطنا اليوم:طالب تعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية مؤرخ بتاريخ 23 /7 /2025، من كافة البلديات واللجان ضرورة الالتزام بنشر جميع إعلانات البلديات في الصحف المحلية الأكثر انتشارا ؛ لتمكين المواطنين من الاطلاع على الإعلانات كافة، وبهدف تحقيق الشفافية.
وكانت لجنة الخدمات والبنى التحتية برئاسة الوزراء أكدت أنها رصدت قيام بلديات بالنشر في صحف أقل انتشارًا مما يؤثر سلبا على اطلاع المقاولين على إعلانات العطاءات والتقدم لها.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا من باب تحقيق العدالة والشفافية، ولتمكين المواطنين من الاطلاع على المطالبات والمستحقات المفروضة عليهم بموجب قرارات المجالس البلدية، وليتمكنوا من تسديدها، إذ قررت اللجنة تكليف الإدارة المحلية بالتعميم على البلديات.


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