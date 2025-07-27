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مصدر رسمي: طائرتان أردنية وإماراتية نفذتا اليوم إنزالا جويا لمساعدات على قطاع غزة

31 ثانية ago
مصدر رسمي: طائرتان أردنية وإماراتية نفذتا اليوم إنزالا جويا لمساعدات على قطاع غزة

وطنا اليوم:أكد مصدر رسمي، أن الأردن نفذ اليوم الأحد إنزالا جويا للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.
وأشار المصدر إلى أن طائرتين أردنية وطائرة إماراتية نفذوا الأحد إنزالا جويا لمساعدات على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإنزال تضمن 25 طنا من المواد الغذائية.
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت، صباح الأحد، قافلة مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك ضمن الجهود الإغاثية الأردنية، إذ أن القافلة تتكون من 60 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية.
وتنظَّم هذه القوافل بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية، ضمن سلسلة من المبادرات الأردنية الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين في غزة.
ويواصل الأردن تنفيذ جهوده الإغاثية والإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول 2023.
ومن المقرر أن ترسل الهيئة الخيرة الأسبوع الحالي 180 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة” وفق ما أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي .


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