الداخلية والشباب تنفذان خطة ميدانية لتعزيز ثقافة التطوع في المحافظات

وطنا اليوم:بحث وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الشباب المهندس يزن الشديفات والمعنيين من الوزارتين بمشاركة المحافظين، دور وزارة الداخلية في تعريف المواطنين بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي وتشجيع المشاركة بها.

وأكد الوزير الفراية، أهمية هذه الجائزة نظرا لضرورة التطوع في عمل وزارة الداخلية، باعتبارها فرصة تعزز قاعدة بيانات المتطوعين في الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى دور التطوع وتوظيف طاقات الشباب ومبادراتهم الريادية في دعم وإسناد عمل الحكام الإداريين ميدانيا.

وأشار الى أثر هذه الجائزة وأهميتها في تكريس ثقافة العمل التطوعي وتشجعيه وتمكين الشباب من التوجه الى التطوع، وفق حالة إيجابية من التنافسية والتحدي واستثمار الفرص المناسبة في المجالات المختلفة.

من جهته، قدم وزير الشباب، الشكر لوزارة الداخلية لجهودها المقدرة في المجالات كافة، خاصة الدور الريادي في تعزيز التنمية المحلية والشراكة الفعالة مع وزارة الشباب في تنفيذ مختلف الفعاليات الرياضية، كما أشاد بجهود المحافظين في تحفيز العمل التطوعي والتطلع إلى دور كبير للمحافظين، نظرا لخبراتهم العميقة في إدارة ملف التطوع بالتشجيع على المشاركة في جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي والعمل بشكل مكثف في المناطق البعيدة عن المركز لإعطاء أبناء هذه المناطق فرصة المشاركة بهذه الجائزة.

بدوره، عرض أمين عام وزارة الشباب، أهمية هذه الجائزة وأطرها الزمنية وفئاتها ولجان الحوكمة المتعلقة بها ومعاييرها ومجالاتها، كما تطرق إلى آلية العمل المقترحة للتعاون بين الوزارتين في تشجيع المواطنين على المشاركة بهذه الجائزة التي تعتبر أهم جائزة على المستوى الوطني في مجال العمل التطوعي.

ووجه وزير الداخلية، المحافظين إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات والخطط العملية بالتنسيق مع المجالس التنفيذية في المحافظات ووزارة الشباب لإنجاح هذه الجائزة ونشر فكرتها للفئات المستهدفة ومشاركة أكبر عدد فيها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة وطنية شاملة لتكريس ثقافة التطوع وتوسيع نطاق المشاركة في الجائزة، دعماً لقيم الانتماء والعطاء المجتمعي وتمكيناً للمبادرات الخلاقة التي تصنع الفرق في المجتمع الأردني.