نجاح عملية دقيقة لعلاج العقم في مدينة الحسين الطبية

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي متخصص من دائرة النسائية والتوليد واختصاص المسالك البولية بمدينة الحسين الطبية، اليوم الخميس، عملية استخراج الحيوانات المنوية المجهرية من الخصية (Micro-TESE)، لمريض يعاني من إنعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي، بإشراف رئيس اختصاص جراحة المسالك البولية العميد الطبيب عوض الكعابنة ورئيس اختصاص العقم وأطفال الأنابيب العقيد الطبيب عماد الدين الشرع.

ويأتي هذا الإنجاز المشترك بين دائرة النسائية والتوليد واختصاص المسالك البولية ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها الخدمات الطبية الملكية في مجال الطب التخصصي، ويجسّد التزامها بتوفير أحدث وسائل العلاج والعمليات الدقيقة باستخدام التجهيزات الطبية المتطورة بالدقة الطبية العالية، وبأيدٍ أردنية مؤهلة وكفؤة، مما يعيد الأمل في الإنجاب لهذه الفئه من المرضى.

وقال العميد الطبيب عوض الكعابنة إن عملية Micro-TESE تُعد إحدى أدق عمليات جراحة المسالك التناسلية، وتُظهر الإمكانيات العالية المتوفرة لدينا في الخدمات الطبية الملكية، وتُنفّذ باستخدام المجهر الجراحي لتحديد واستخلاص مناطق إنتاج الحيوانات المنوية من نسيج الخصية، ما يفتح باب الأمل لعدد كبير من الرجال المصابين بحالات عقم غير انسدادي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعكس التكامل بين اختصاص جراحة المسالك البولية والتقنيات الحديثة في علاج العقم.

وبين العقيد الطبيب عماد الدين الشرع أن نجاح هذه العملية يمثّل خطوة محورية في مسار علاج العقم، وأن استخراج الحيوانات المنوية يتيح استخدامها لاحقاً في تقنيات الإخصاب المخبري وأطفال الأنابيب، مما يمنح الرجال اللذين يعانون من إنعدام النطفه أو صفر حيوان منوي أملا في الانجاب، وأن هذا النوع من الإجراءات هو نتاج عمل مشترك بين اختصاصيي جراحة المسالك واختصاصيي العقم وأطفال الأنابيب، مؤكداً أن التكامل بين التخصصات هو الأساس في تقديم رعاية فعالة ومتقدمة للمرضى