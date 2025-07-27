أجواء شديدة الحرارة بالأردن ودرجات تقترب من 47 في الأغوار

وطنا اليوم:مع اقتراب نهاية شهر تموز/يوليو، يستعد الأردن لوداع “مربعانية الصيف”، التي تُعرف شعبياً بأنها أشد فترات الصيف حرارة، لتبدأ مرحلة جديدة من الموسم تُعرف بـ “خمسينية الصيف” مطلع شهر آب/أغسطس المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث في مجال حماية البيئة، الدكتور أحمد الشريدة، أن الموروث الشعبي العربي يقسم فصل الصيف إلى مرحلتين رئيسيتين، استُخدمتا تقليدياً لمراقبة الطقس وتحديد مواعيد الأنشطة الزراعية.

مربعانية الصيف: 40 يوماً من الحر الشديد

أشار الشريدة إلى أن “مربعانية الصيف” أو “مربعانية القيظ” تمتد لأربعين يوماً، من 21 حزيران/يونيو وحتى نهاية تموز/يوليو. وتتميز هذه الفترة بأجوائها الحارة والجافة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها السنوية، متأثرة بالكتل الهوائية القادمة من الصحراء الكبرى وشبه الجزيرة العربية.

خمسينية الصيف: 50 يوماً مقسمة على “السعودات”

وأضاف الشريدة أن المرحلة الثانية، وهي “خمسينية الصيف”، تبدأ في الأول من آب/أغسطس وتنتهي في 21 أيلول/سبتمبر، وتنقسم إلى أربع فترات تُعرف بـ “السعودات”، وهي:

سعد اليباس (1 – 13 آب): تبدأ فيه المزروعات بالجفاف وتُختتم أعمال الحصاد.

سعد الشوب (14 – 27 آب): تُعرف هذه الفترة بذروة حرارة الصيف، حيث تشتد الأجواء الحارة بشكل لافت.

سعد اللهاب (28 آب – 9 أيلول): تتواصل فيه درجات الحرارة المرتفعة.

سعد الخبايا (10 – 21 أيلول): يبدأ الطقس بالاعتدال وتظهر أولى علامات فصل الخريف.

ووفقاً للموروث الشعبي، فإن حرارة الصيف تبدأ بالتراجع التدريجي مع “عيد التجلي” الذي يصادف في السادس من آب، حيث يُقال: “عيد التجلي بيقول للصيف ولّي”.

أما عن التوقعات العلمية لدرجات الحرارة خلال “خمسينية الصيف” وشهر “آب اللهاب”، فقد أشار مركز “طقس العرب” إلى أنه أصدر نشرته الجوية الموسمية للأشهر القادمة، والتي تتضمن توقعات تفصيلية حول ما إذا كانت درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها أو أعلى