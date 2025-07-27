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مجلس الوزراء: تخصيص عوائد أرقام المركبات المميزة المشمولة بالتعديل على نظام لوحات المركبات لدعم صندوق الطالب الجامعي

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مجلس الوزراء: تخصيص عوائد أرقام المركبات المميزة المشمولة بالتعديل على نظام لوحات المركبات لدعم صندوق الطالب الجامعي

وطنا اليوم – قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد جميع أرقام المركبات المميزة، بغضّ النظر عن ترميزها، التي تباع بالمزاد في إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات لدعم صندوق الطالب الجامعي، اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساساً والتي قامت الحكومة بزيادتها بنسبة 50% في موازنة العام الجاري لتصل إلى 30 مليون دينار.
<span;>وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس السَّبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان تعديل نظام لوحات المركبات.


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