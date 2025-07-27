تركيا تسجل درجة حرارة قياسية وحرائق غابات باليونان

وطنا اليوم:سجلت تركيا حرارة قياسية بلغت في سيلوبي جنوب شرق البلاد الجمعة 50.5 درجة مئوية، في حين تشهد اليونان المجاورة موجة حر مماثلة تسببت باندلاع حرائق غابات.

وذكرت وزارة البيئة التركية السبت أن 132 محطة أرصاد جوية في أنحاء البلاد سجلت الجمعة درجات حرارة قياسية لشهر يوليو/ تموز.

وتقع مدينة سيلوبي في محافظة شرناق، على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود العراقية والسورية.

وبلغ الرقم القياسي الوطني السابق 49.5 درجة مئوية، وتم تسجيله في أغسطس/ آب 2023 في محافظة إسكيشهير غرب البلاد.

وتواجه تركيا التي تشهد موجة حرّ خانقة، حرائق غابات في عدة مناطق، إحداها تستعر في محافظة قره بوك (شمال) منذ 4 أيام، مما أجبر سكان عدة قرى على الفرار.

واندلع حريق هائل في منطقة غابات بورصة، بين منطقتي غورسو وكاستل.

وقتل 10 عمال غابات ومنقذون متطوعون الأربعاء أثناء مكافحتهم حريق غابات عنيف في محافظة إسكيشهير.

وبحسب دراسة استشهد بها تقرير للأمم المتحدة في بداية يوليو/ تموز، فإن 88% من أراضي تركيا معرضة لخطر التصحر.

حرائق باليونان

وتشهد اليونان المجاورة موجة حر مماثلة، ويكافح رجال الإطفاء حرائق غابات، وجرى إخلاء بعض القرى والتجمعات السكنية.

وسُمع دوي انفجارات، في حين غطت سحب ضخمة من الدخان قرية دروسوبيي الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمالي أثينا حيث توجد مصانع تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، واشتعلت النيران في منزلين.

وطلبت السلطات من سكان قرية كريونيري القريبة المغادرة باتجاه أثينا، وتم نقل 5 أشخاص إلى المستشفيات متأثرين بحروق واستنشاق الدخان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية إن من المتوقع وصول درجات الحرارة في البلاد إلى 44 درجة مئوية اليوم.

وأفاد متحدث باسم فرقة الإطفاء باندلاع 52 حريقا في غابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي جزيرة إيفيا، أعاقت الرياح القوية جهود طواقم الإطفاء، وجرى إجلاء سكان منطقة تريادا في الجزيرة، بينما تضررت شاحنتا إطفاء وأصيب 5 من رجال الإطفاء خلال العملية.

وحريق إيفيا هو الأحدث في سلسلة من حرائق الغابات التي تؤججها الرياح القوية والظروف المناخية الجافة هذا الشهر.