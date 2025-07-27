الرمثا : حملة لإزالة العوائق المرورية والتشوهات البصرية في الشوارع

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبو عبيد ، بأن البلدية ماضية بتنفيذ حملة واسعة لإزالة جميع العوائق المرورية والتشوهات البصرية غير المرخصة من الجزر الوسطية في شوارع المدينة.

وبين ابو عبيد بان الحملة جاءت في إطار سعي البلدية المتواصل للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتفادي أي عوائق قد تعرقل سير المركبات والمشاة. مشيرا انه تم التعاون بين قسم الصحة والأسواق وقسم الحدادة في البلدية لإنجاح هذه المهمة، حيث عملت الكوادر المختصة بجد لإزالة كافة التعديات التي كانت تشوه المنظر العام أو تعيق حركة السير.

وتعهد ابو عبيد ان تفي بلدية الرمثا التزامها بمتابعة مثل هذه التعديات بشكل دوري، وتهيب بالمواطنين الكرام ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها للحفاظ على مدينتنا نظيفة وجميلة ومنظمة.

وتابع أبو عبيد، قائلا ان قسم تجميل المدينة تابع حملة واسعة لدهان الجزر الوسطية والأطاريف في مختلف شوارع ومناطق المدينة.

وبين ان هذه الحملة تاتي ضمن جهود البلدية المستمرة لتحسين المظهر الجمالي للمدينة وإضفاء لمسة من النظافة في شوارعها الرئيسية والفرعية. كما وتهدف المبادرة إلى تجديد العلامات الأرضية وإبراز معالم الطرق، مما يساهم في تعزيز السلامة المرورية وتقديم صورة حضارية لمدينة الرمثا.

وأكد المهندس أبو عبيد على أهمية هذه الأعمال في تحسين جودة الحياة للمواطنين والزوار على حد سواء، مشدداً على ضرورة استمرارية مثل هذه الحملات للحفاظ على جمال المدينة ونظافتها.

ودعا رئيس اللجنة المواطنين إلى التعاون مع فرق البلدية للحفاظ على الممتلكات العامة والمساهمة في إبقاء الرمثا مدينة جميلة ونظيفة.

ولفت أبو عبيد ان أعمال الدهان ستستمر في الأيام القادمة لتشمل أكبر قدر ممكن من الجزر الوسطية والأطاريف، لضمان تغطية شاملة لكافة أنحاء المدينة.