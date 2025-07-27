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بلدية عجلون تولي النظافة أهمية قصوى وتعتزم إطلاق حملة توعوية للمتنزهين

10 ثواني ago
بلدية عجلون تولي النظافة أهمية قصوى وتعتزم إطلاق حملة توعوية للمتنزهين

وطنا اليوم:تواصل الكوادر المختصة قي بلدية عجلون الكبرى تكثيف حملات النظافة والقيام بالجولات الصباحية والمسائية بهدف تحسين الواقع البيئي والحفاظ على نظافة المناطق السياحية واماكن التنزه لتبقى نقاط جذب سياحي .
وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد علي البشابشة بأن الحفاظ على النظافة قي جميع مناطق البلدية أولوية قصوى خصوصاً الأماكن السياحية والتي تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع كقلعة عجلون والتلفريك ومنطقة مار الياس ومحمية غابات عجلون وغابات اشتفينا الطبيعية والتي تزخر بالعديد من الأشجار المعمرة والنادرة .
وبين المهندس البشابشة بأنه تم الايعاز لمدراء المناطق بمضاعفة الجهود ومواصلة العمل بكامل طاقتها بكفاءة عالية ، والعمل ضمن برنامج محدد لتنفيذ أعمال النظافة والحملات الشاملة بغية تحسين الوضع البيئي والتركيز على الشوارع الرئيسية ومداخل عجلون والوسط التجاري ومجمع السفريات .
وأشار البشابشه الى ضرورة تكاتف جهود مختلف الجهات والمؤسسات المعنية من مجلس الخدمات المشتركة ومديرية البيئة والزراعة والاشغال والسياحة والتربية والتعليم والأوقاف بمساندة البلدية كل ضمن إختصاصه لتعزيز الوعي البيئي في نفوس زوار وابناء المحافظة وتحقيق الاستدامة البيئية .
وأعلن البشابشة عن عزم البلدية تنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية في مختلف الأماكن السياحية تحت عنوان ” اترك المكان كما كان ” بهدف حث الزوار وتوعيتهم باهمية الحفاظ على البيئة ووضع النفايات في الحاويات المخصصة وعدم إشعال النيران تحت الأشجار ما يعرضها لنشوب الحرائق خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة .


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