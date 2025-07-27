التربية تعلن نتائج التوجيهي 2025 في فلسطين – رابط

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، صباح الأحد، عن نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” للدورة الأولى لعام 2025، في ظل استمرار حرمان طلبة قطاع غزة من التقدم للامتحانات للعام الثاني على التوالي بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أن نحو 46 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى حوالي ألفي طالب من غزة يتواجدون خارج فلسطين، تمكنوا من التقدم للامتحانات، فيما تم الإعلان عن النتائج عبر رابط إلكتروني مخصص.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2025 في فلسطين:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي: اضغط هنا

2. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

3. الضغط على زر “بحث” أو “عرض النتيجة”.

4. سيتم عرض تفاصيل النتيجة الكاملة: الاسم، رقم الجلوس، المدرسة، الفرع، العلامات في كل مادة، والمعدل العام.

الكارثة الإنسانية في غزة

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن حجم الكارثة التي لحقت بطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة، حيث أدى العدوان إلى استشهاد 4000 طالب وطالبة، بينما غادر 4000 آخرون القطاع. ويأتي ذلك في حين أن العدد الإجمالي لطلبة التوجيهي في غزة يبلغ في العادة حوالي 78 ألف طالب.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، صادق الخضور، أن حواجز الاحتلال وإغلاقاته واعتقالاته أعاقت سير العملية التعليمية بشكل آمن في مناطق متعددة، منها جنين وطولكرم، بالإضافة إلى الحصار الكامل على قطاع غزة.

ترتيبات مستقبلية

وأعلنت الوزارة أنه يجري العمل على تنظيم دورة خاصة لامتحان الثانوية العامة لطلبة غزة حال انتهاء الحرب. كما سيتم اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الثالثة لطلبة غزة من السنوات السابقة، فيما ستُعقد الدورة الثانية للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الدورة الأولى في الفترة ما بين 13 و 16 آب/أغسطس المقبل.

وتوزع الطلبة الذين تقدموا للامتحانات هذا العام بواقع 28 ألفاً في الفرع الأدبي، و14 ألفاً في الفرع العلمي، والبقية في الفروع المهنية الأخرى.