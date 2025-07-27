الشناق: اتصال الملك بترامب أسهم في تحقيق هدنة إنسانية في غزة

وطنا اليوم:قال أمين عام الحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، إن جهات مدعومة من أطراف إقليمية تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتشويه صورة الأردن ومواقفه الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية منذ عام 1948.رحلات سياحية

وأضاف، أن العلاقة الأردنية – الفلسطينية تحمل أبعادًا تاريخية ونضالية، لا يحددها “الذباب الإلكتروني” ولا قنوات إعلامية “تعيش على هامش التاريخ والجغرافيا”، مشيرًا إلى أن “هذه الجهات لا تملك حتى شهيدًا في حادث سير على أرض فلسطين”.

وانتقد الشناق محاولات التشكيك بدور الأردن المحوري في المنطقة، مؤكدًا أن هناك أطرافًا لا ترتاح للمواقف الثابتة التي يتخذها الأردن رغم محورته وريادته العربية.

وأشار إلى أن اتصال جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي ترامب، جاء للتأكيد على ضرورة وقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما أعقبه هدنة إنسانية سمحت بإدخال مساعدات بشكل واسع إلى القطاع.

وأكد أن الأردن دولة ذات رسالة، مستدلًا بدور الطائرات الأردنية في إطفاء حرائق الساحل السوري، مشيرًا إلى تصريحات وزير الخارجية السوري التي أكدت أهمية الدور الأردني في أحداث السويداء.

وشدد على أن “دماء الأردنيين لا تزال نديّة على أسوار القدس”، مؤكداً أن الأردن لا يسمح لأحد بتجاوز مواقفه التاريخية الثابتة، أو التشكيك بها من قبل جماعات تسعى لتفتيت وحدة الأمة العربية.رحلات سياحية