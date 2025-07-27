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هيئة الاتصالات تحذر من التعامل مع رسائل احتيالية

17 ثانية ago
هيئة الاتصالات تحذر من التعامل مع رسائل احتيالية

وطنا اليوم:حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأحد، من رسائل ترد عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، داعية لعدم الانسياق وراء أي رسائل ترد من خلال تطبيقات الهاتف الخلوي سواء من أرقام معلومة أو مجهولة تهدف إلى تزويد هذه الجهات ببيانات شخصية أو حسابات بنكية لغايات الاحتيال.
نشرت الهيئة في الآونة الأخيرة تقريرها الإحصائي للربع الأول من العام 2025 لقطاع الاتصالات.
وتشير المؤشرات إلى ارتفاع عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8.03 مليون اشتراك مقارنة بـ7.79 مليون اشتراك للربع الأول من العام 2024 أي بنسبة نمو 3%، وارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت لتصل إلى (818.5) ألف اشتراك مقارنة بـ (799) ألف اشتراك للربع الأول من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت (2.5%)


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