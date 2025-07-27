تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب الجامعي

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء، الأحد، تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، والتي تباع في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، وذلك اعتباراً من الفصل الدِّراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساساً والتي قامت الحكومة بزيادتها بنسبة 50 بالمئة في موازنة العام الجاري لتصل إلى 30 مليون دينار.

وسيتيح قرار تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي توسيع شريحة الطلبة الجامعيين المستفيدين من الصندوق.