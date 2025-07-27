بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يسير 60 شاحنة محملة بالمواد الاغاثية لغزة

38 ثانية ago
الأردن يسير 60 شاحنة محملة بالمواد الاغاثية لغزة

وطنا اليوم:انطلقت اليوم قافلة مساعدات إنسانية مكوّنة من 60 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، متجهة إلى قطاع غزة لدعم أهلنا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
وتم تجهيز وتسيير هذه القافلة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي.
وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن، قيادةً وشعبًا، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية نتيجة استمرار الحصار.
وتنظَّم هذه القوافل بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية، ضمن سلسلة من المبادرات الأردنية الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين في غزة.
وتأتي القافلة استجابةً عاجلة للاحتياجات الغذائية، على أن تتبعها دفعات إضافية من المساعدات خلال الأيام القادمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:14

الاحتلال يعلن هدنة إنسانية مؤقتة ويقتحم سفينة حنظلة

00:56

وزارة الطاقة والثروة المعدنية: فتح الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة وفق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

00:29

بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025

00:05

جمهور عيسى السقار يتوجه نجماً لمهرجان جرش 2025

00:00

جرش يفتتح مهرجان “المونودراما” بمشاركة عربية لافتة

22:43

مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يتابع باهتمام بالغ الحملة الممنهجة التي تتعرض لها الدولة الأردنية ومواقفها تجاه الأشقاء في قطاع غزة

22:38

المحامي الإستاذ حسين احمد عطاالله الضمور يكت أبناء الحراثين… لا يبيعون أوطانهم

22:33

عشيرة النوايسة تزف التهاني وتدعوكم لمشاركة فرحتها بزفاف الملازم عماد الدين النوايسة

22:18

الجامعة الأردنية تكرم الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد

19:46

من ليالي رمضان إلى مهرجان جرش نتالي الزواهرة حضور يليق بالإبداع

17:57

جدل حول اتفاقية تعدين جديدة: شركة مغمورة برأسمال 10 آلاف دينار للتنقيب عن الذهب والنحاس في وادي عربة

15:21

فرقة OCTAVE الأردنية تقدم إيقاعات معاصرة على المسرح الشمالي بجرش والسودان حاضرة بالثقافة النوبية

وفيات
وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات