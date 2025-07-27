الاحتلال يعلن هدنة إنسانية مؤقتة ويقتحم سفينة حنظلة

وطنا اليوم:في اليوم الـ660 من حرب الإبادة على غزة، أعلنت إسرائيل أنها ستطبق هدنة إنسانية مؤقتة ابتداء من صباح اليوم وحتى ساعات المساء، في المراكز والممرات الإنسانية بغزة لتسهيل توزيع المساعدات.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تعليق الأعمال العسكرية اليوم سيكون في مدينة غزة ودير البلح والمواصي بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، على ان يستمر القتال خارج المناطق الإنسانية المقرر تطبيق هدنة فيها.

وفي تطور آخر، اقتحمت قوات الاحتلال سفينة “حنظلة” المتجهة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن تحالف أسطول الحرية أن الجيش الإسرائيلي هاجم السفينة حنظلة وهي في المياه الدولية، دون أن يتضح الآن مصير السفينة ومن على متنها من النشطاء والمتضامنين مع غزة.

ومنذ فجر أمس السبت، استشهد 71 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال، بينهم 42 من منتظري المساعدات.

كما ارتفع عدد شهداء التجويع إلى 127 فلسطينيا، بينهم 85 طفلا، في حين حذر المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع من “مقتلة جماعية” مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام إن لم يتم إدخال حليب الأطفال فورا.

يأتي ذلك في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أتلف عشرات آلاف الأطنان من مواد الإغاثة الإنسانية، بينها كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لأهالي غزة