فرقة OCTAVE الأردنية تقدم إيقاعات معاصرة على المسرح الشمالي بجرش والسودان حاضرة بالثقافة النوبية

وطنا اليوم-أشعلت فرقة OCTAVE الأردنية أجواء المسرح الشمالي مساء اليوم، في عرض موسيقي مزج بين الإيقاعات المعاصرة والألحان الشرقية، وسط حضور جماهيري لافت ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته التاسعة والثلاثين.

وقدمت الفرقة، التي تعد من الوجوه الصاعدة على الساحة الموسيقية الأردنية، مجموعة من أعمالها التي تلامس قضايا الجيل الجديد بلغة موسيقية حديثة، امتزج فيها الأداء الصوتي اللافت مع توزيع موسيقي جديد لبعض الأغاني الأردنية التراثية.

الجدير ذكره ان فرقة “OCTAVE” الأردنية تعتبر فرقة موسيقية أردنية مستقلة تأسست عام 2017، وتهدف إلى إعادة إحياء الموسيقى الفلكلورية في بلاد الشام من خلال دمجها مع موسيقى الروك مع الحفاظ على أصل الكلمات والألحان، من خلال استخدام آلات موسيقية فلكلورية مثل المجوز واليرغول والمزمار مع آلات موسيقية حديثة كال guitarra (الجيتار) و drums (الطبل) لتقديم موسيقى فولكلورية بلمسة روك عصرية.

(Alsarah & The Nubatones) السودانية تطرب جمهور المسرح الشمالي

بألحان ضاربة في عمق الثقافة النوبية، سافرت فرقة( Alsarah & The Nubatones) بالجمهور إلى ضفاف النيل، في عرض موسيقي مميز على المسرح الشمالي في مهرجان جرش.

وقدمت الفرقة، مزيجا من الموسيقى النوبية التقليدية والإلكترونية المعاصرة، ضمن تجربة موسيقية فريدة عابرة للثقافات.

ولاقت الأغاني، التي أدتها السارة بلغة عربية نوبية وبتأثيرات أفريقية، تفاعلا واسعا من الحضور، في أمسية جسدت التنوع الثقافي الذي يحرص مهرجان جرش على تقديمه سنويا.