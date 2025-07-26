ليلة استثنائية عاشها جمهور الساحة الرئيسية بعروض فنية ثقافية وترفيهية وفعاليات وطنية

الساحة الرئيسية تتزين بالألوان الزاهية بنكهة صينية بعرض الفرقة الصينية “colorful china “ في ليلة جرشية

وطنا اليوم-ليلة جديدة من ليالي جرش تتزين بالاصالة والفن و من قلب مسرح الساحة الرئيسية تواصل ليالي الفرح تألقها في أمسية جرشية امتزجت بها الحضارات وتناغمت لتبهج جمهور جرش.

ووسط حضور جماهيري كبير تناغم الفن و الثقافة الصينية في عرض مسرحي ابداعي للفرقة الصينية “ colorful china “, في فرصة لتعزيز التبادل الثقافي

بين الاردن والصين .

وبدأت الليلة بعزف النشيد الوطني الصيني ترحبيا بالقائم بأعمال السفارة الصينية قونغ آن مين في الأردن و بالضيوف من الجالية الصينية في الأردن وكان في استقبالهم رئيس بلدية جرش أحمد هاشم العتوم والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، وتلاه النشيد الوطني الأردني.

وفي اللحظات الأولى من عرض فرقة “colorful china “ استطاعت أن تاخذ جمهور جرش في رحلة مليئة بالالوان والرقص والفرح وكانهم انتقلوا بخيالهم الى الصين وتعرفوا على جمال ألحانها وفنها في عرض مليئ بالالوان الزاهية والحياة.

وبدأ العرض بعزف جماعي لـ “رقص الثعبان الذهبي” الذي قدمه العازفون ( ماو ون هاو، ليو جيون ، تشينغ شيوي يانغ، وهوانغ روي تشي) ، واتبعوها برقصة ” الجبال الزمردية” والذي قدمها المؤدون (قاو هوي هوي، ما شين ييو، دو قه جي ، تشن هوي لين، باي تسي روي) .

واستكمل العرض بأغنية تمثيلية حملت أسم “اغنية لحبي” قدمتها المغنية لي جينغ جينغ وصاحبها اداء ملفت للرقصين ما جيان ، منغ تشي شيون.

وبعزف منفرد لآلة الإرهو “سباق الخيول ” العازفة ليو جيون اكتملت فقرات العرض واتبعوها برقصة ” الظلال الرشيقة ” للمؤدون : قاو هوي هوي ، ما شين يوي، تشن هوي لين، باي تسي روي الذين نقلوا حضارتهم بابداع فني متميز.

وابدعت في عزف الناي المنفرد لمقطوعة ” السوط والحصاد” العازفة تشنغ شيوي يانغ، ووسط اجواء حماسية قدمت الفرقة رقصة ” قفزة الاسماك”، و رقصة ” الوشاح الاحمر في حقل القمح”، كما قدموا عزف آلة البيبا لاغنية ” اهدني وردة ” للعازفون هوانغ روي تشي، ما ون ها، وكما تم تقديم عزف جماعي لمقطوعة ” خطوة بخطوة نحو الاعلى ” ، وفي الختام قدمت الفرقة أغنية “السعادة ” ليودعوا به جمهور جرش الذي استقبلهم بكل حب.

وكرم رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي والقائم بأعمال السفارة الصينية في الاردن قونغ آن مين الفرقة الصينية ” colorful china “ وشكرتهم على الليلة الاستثنائية التي عاشها جمهور جرش.

فريق اوركسترا وكورال مركز ” زها” الثقافي يزين الساحة الرئيسية بمواهب الاردن الشبابية

وأستكملت الليلة جمالها بعرض فرقة “زها” الإبداعي الذين قدموا أجمل الألحان والعزف الموسيقي بابداعات شبابية على مختلف الآلات الموسيقية من الجيتار والعود والطبلة و الكمان وغيرها.

وكما قدم الفرقة زملائهم من مركز زها الثقافي رفيف العقرباوي وسمر العقرباوي و وتحدثوا بدورهم عن مركز زها وأعمالها و فرقها الموسيقية واكتشافها لمواهب الاطفال ودعمهم.

وبدأ الحفل بوصلة عزف على الجيتار ومن بعدها قدم فريق اوركسترا وكورال مركز زها الثقافي اغنية “يا زريف الطول ” و “نسم علينا الهوى” التي اطربت الجمهور بجمالها وتفاعلوا معها بحب كبير.

وابدع الأوركسترا في تقديم وصلة عزف موسيقية لاجمل الالحان العربية التي عرفها التاريخ ومنها “حلوة يا بلدي” وكما قدم الاطفال المشاركين في الكورال واحدة من أجمل اغاني الطفولة العربية ” طير وعلي يا حمام”.

واستمتع جمهور جرش بأجمل الأغاني العربية بأصوات فرقة زها وابداع عزفهم و منها “بكتب اسمك يا بلادي” و “بنت الشلبية” و”شو كانت حلوة الليالي” وعلى انغام اغنية “سهر الليالي” ختمت فرقة زها عرضها الفني المميز.

و فرقة ” زها” تمثل حالة فنية ثقافية متميزة تساهم في تنمية المواهب لدى الأطفال والشباب، وتشجعهم على التعرف على تراثهم وتمثيل الأردن في الداخل والخارج، وتُشرف عليها مديرة المركز رانيا صبيح، ويقود الكورال والعروض الفنية فريق متخصص بقيادة الفنيين ذوي الخبرة.

فرقة The Potskhishvili Naltional Ballet “METEKH الجورجية تنقل تاريخها وتراثها الفني بابداع مميز

واستكمل العرض بابداعات فرقة جورجيا The Potskhishvili Naltional Ballet “METEKH بحضور السفير الجورجي أرتشيل دزولياشفيلي، والتي قدمت تجربة فنية فريدة من نوعها لجمهور جرش، وسردت حكاية شعب وتراث عريق وتاريخ عميق وتربط بين الماضي والحاضر .

في فرصة لتعزيز التبادل الثقافية والتاريخية، بين الشعب الجورجي والاردني، قدمت استعراض للرقص الشعبي بطريقة ابداعية.

وااخذت الفرقة الجورجية جمهور جرش إلى موطنهم بجماله واصالته باداء فني مميز باللحن والأزياء التي اضافة للعرض رونقه الفني الاصيل و اجتمع اللحن والموسيقى في توليفة فنية مختلفة ورائعة حاكت تاريخ بلد أحب الفن والإبداع.

وكرم مدير مسرح الساحة الرئيسي نايف الزايد و السفير الجورجي أرتشيل دزولياشفيلي الفرقة وشكرهم على هذا الأداء المميز الذي نقلوا به تاريخ بلدهم.

هاشم الرقاد يشعل الاجواء بصوته الاصيل

وكان ختام فعاليات مسرح الساحة الرئيسية بصوت الفنان الاردني الشاب هاشم الرقاد نجم اكس فاكتور “The X factor “ الذي أطل على الجمهور بعد طول انتظار ورحب بهم ووعدهم بليلة لا تنسى.

وبدأ الرقاد وصلته الفنية بأغنية ” يا سعد ” التي زادت من حماس الجمهور وتعالت الأصوات ورافقته في الغناء، واتبعها بأغنية “انا كل ما نويت أنسى” للفنان حسين الجسمي التي أطرب الجمهور بصوته الجميل.

واشتعلت الاجواء مع أغنية ” يا بيرقنا العالي” وطلب من الجمهور ان يرافقه في غنائها وتعالات الزغريت مع ألحانها الوطنية.

وقدم الرقاد نخبة من أجمل الاغاني الأردنية التراثية وفي مقدمتهن “حنا كبار البلد وحنا كراسيها”، “نزلن على البستان” ،” ردي شعراتك “، “الله عليكم يالاردنية” و “كفو يا بن عبد الله” و ” طاير طاير”.

وفي الختام أطرب الرقاد جمهور جرش بأغنية ” أما براوه” و اتبعها “وابعاد كنتم ولا قريبين ” لفنان العرب محمد عبود، وودع بها جمهور جرش وشكرهم على استقبالهم له بكل حب.

وكرم مدير مسرح الساحة الرئيسي نايف الزايد الفنان الاردن الشاب هاشم الرقاد وشكره على هذه الليلة الغنائية الوطنية.