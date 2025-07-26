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في ليلة الـ “أحلام”.. الجنوبي يعبق بعطر الخليج أحلام لجمهورها : “جئت من دار زايد الى بلد النشامى”

46 ثانية ago
في ليلة الـ “أحلام”.. الجنوبي يعبق بعطر الخليج أحلام لجمهورها : “جئت من دار زايد الى بلد النشامى”

وطنا اليوم-احتشد جمهور كبير في المسرح الجنوبي بانتظار المطربة أحلام التي سبقت حضورها بتحية للأردن ووعدت بتقديم ليلة استثنائية، وقالت “جئت من دار زايد الى بلد النشامى”.

وفي البداية عزفت فرقة وليد الفايد موسيقى أغنية الف ليلة وليلة لأم كلثوم باحترافية عالية. ثم قدمت الإعلامية إخلاص العتوم المطربة أحلام وقدمتها بأنها صاحبة “أحبك موت”.

ثم أطلت النجمة أحلام وهي تردد أغنية “تدري ليش أزعل عليك”. لتثير مشاعر و روح المحبين الذين انتظروها طويلا. وهذه بداية واستهلال جميل تفاعل معه ومعها الجمهور الذي ملا جنبات المدرج الجنوبي في مهرجان جرش.

لتقدم التحية للأردن البلد الأصيل، كما وصفته.

وحيت أحلام قائد الفرقة الموسيقية وليد الفايد ووصفته بمايسترو العرب.

 

بعدها قدمت أغنية فضها سيرة. والتي تقول فيها :

” فضها سيره،

لا يجي للحب طاري “.

وطالبها الجمهور بالمزيد َمن الشجن..

فقدمت أغنية لما قلبي يحب. لتتمايل العباءات السود في المدرجات مرددة مع نسمات الليل لحظات العشق.

ومن البومها الجديد قدمت أحلام أغنية وحشتوني. ومنها

“وحشتوني كأنّ العمر صار خلو

يباب إحساسي أبوابه بلا دفّة

وحشتوني كثر ما بالسّهاد غلو

كثر سرب الحنين إلّا عابر بخفّة”. لتواصل تقديم روائعها من البوماتها القديمة والجديدة وسط هتاف الجماهير، ومنها أغنية “ع العين موليتين”.


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