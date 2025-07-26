فعاليات المصلبة وشارع الأعمدة في جرش تجذب الزوار وتُحيي التراث

وطنا اليوم-شهدت ساحة المصلبة وشارع الأعمدة في مهرجان جرش للثقافة والفنون أجواءً احتفالية بالفلكلور والتراث، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت.

فقد قدّمت فرقة معان للفلكلور الشعبي، بقيادة الفنان محمود أبو حيدر، باقة من العروض التراثية المتنوعة، تضمنت الدبكات الشعبية، والهجيني، والدحية، إذ أبدعت الفرقة التي تأسست عام 2016 وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية، في إيصال الموروث الشعبي الجنوبي بإيقاعاته الأصيلة، مما نال إعجاب الجمهور وتصفيقهم الحار.

كما أبدعت فرقة بني معروف للفلكلور وإحياء التراث في عرضها الفني الذي تميز بـالدبكة التراثية، والجوفيات، ورقصة اللوحة، إلى جانب اللوحات الاستعراضية الوطنية والشعبية، وأداء الأغاني التراثية والعزف على الربابة، ما أضفى على الأمسية طابعاً من الأصالة والحنين للماضي، وسط تفاعل جماهيري لافت.

أما في شارع الأعمدة، فقد أمتع الفنان مصعب الديات الزوار بعزفه على آلة اليرغول، التي صدحت بألحان تراثية أردنية أصيلة، فيما كان للرسم على الوجوه نصيبٌ من البهجة، إذ أضفى على وجوه الأطفال وزوار المهرجان البسمة والفرح، ضمن أجواء احتفالية نابضة بالحياة.