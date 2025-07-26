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انطلاق الفعاليات الثقافة المحلية في مهرجان جرش بأمسية شعرية على مسرح أرتيمس

42 ثانية ago
انطلاق الفعاليات الثقافة المحلية في مهرجان جرش بأمسية شعرية على مسرح أرتيمس

وطنا اليوم-انطلقت مساء الخميس على مسرح أرتيمس أولى فعاليات “الثقافة المحلية لمحافظة جرش”، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، بأمسية شعرية احتفت بالكلمة الأردنية، وشارك فيها ثلاثة شعراء هم: موسى الحوامدة، ومنصور العياصرة، ومحمد الفراية.

وشهدت الأمسية حضورا نوعيا من جمهور الشعر ومحبي الأدب، إلى جانب عدد من المثقفين والإعلاميين والشخصيات الثقافية والاجتماعية، الذين تفاعلوا مع النصوص التي تنوعت بين الوجداني والوطني والفلسفي، مجسدة تجارب شعرية ناضجة، ومعبرة عن هموم الذات والواقع المحلي والإنساني بروح إبداعية أصيلة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص إدارة المهرجان على تسليط الضوء على الطاقات الأدبية من مختلف المحافظات، وتعزيز الحضور الثقافي المحلي، بوصف مهرجان جرش منصة وطنية شاملة للاحتفاء بالفنون والآداب بمختلف تجلياتها.

وفي ختام الأمسية، كرم المهندس علي شوكة، المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى، الشعراء المشاركين تقديرا لمساهماتهم الإبداعية.


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