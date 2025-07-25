إصابتان بحريق محل تجاري قرب دوار القبة في إربد

وطنا اليوم:أُصيب شخصان بجروح متوسطة نتيجة اندلاع حريق في أحد المحال التجارية بالقرب من دوار القبة في مدينة إربد، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وصرّحت مديرية الدفاع المدني بأن كوادرها تحركت على الفور إلى موقع الحريق، وتمكنت، باستخدام الآليات والمعدات المتخصصة، من السيطرة على النيران خلال فترة زمنية قياسية، ومنعت امتدادها إلى المحال المجاورة.

وأضافت المديرية أن الحريق أسفر عن إصابتين، ووصفت حالتهما بالمتوسطة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.