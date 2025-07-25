بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

إصابتان بحريق محل تجاري قرب دوار القبة في إربد

3 ساعات ago
إصابتان بحريق محل تجاري قرب دوار القبة في إربد

وطنا اليوم:أُصيب شخصان بجروح متوسطة نتيجة اندلاع حريق في أحد المحال التجارية بالقرب من دوار القبة في مدينة إربد، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وصرّحت مديرية الدفاع المدني بأن كوادرها تحركت على الفور إلى موقع الحريق، وتمكنت، باستخدام الآليات والمعدات المتخصصة، من السيطرة على النيران خلال فترة زمنية قياسية، ومنعت امتدادها إلى المحال المجاورة.
وأضافت المديرية أن الحريق أسفر عن إصابتين، ووصفت حالتهما بالمتوسطة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:01

حركة سياحية نشطة وإشغال مرتفع في عجلون

20:57

بلدية مأدبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة

20:55

شاب أردني يلفت الأنظار بإبداعه في إذاعة محلية رغم غياب الفرص الوظيفية

20:50

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الأردن.. في وجه العاصفة ثابت، وفي زمن التخوين صادق

20:50

مدير تربية البادية الشمالية الغربية عبر أمن FM : أهمية الإعلام المسؤول في دعم المسيرة التعليمية

20:49

تجاوز للتعليمات واعتداء على الأمن الجامعي خلال حفل التخريج في إحدى الجامعات الأردنية

20:45

ترامب يؤكد أن حماس لا تريد اتفاقا ونتنياهو: ندرس خيارات لإعادة الرهائن

20:41

مختصون: الأردن يقدم جهودا استثنائية رغم القيود لإغاثة غزة

20:37

مؤسسات في غزة تشيد بالجهود الأردنية لإدخال المساعدات المنقذة للحياة

20:34

قراءة | ليس دفاعًا.. بل تذكيرٌ لمن نسي .. حين يساء للأوفياء

20:25

الشوبكي يحذر: شركة توزيع كهرباء تُضيف “الرهن العقاري” كغاية من غاياتها!

20:09

التعليم مرآة الدولة في ثلاث تجارب -الاردن وتايوان وسنغافورة بداية متشابهة ونتائج مختلفة

وفيات
وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات