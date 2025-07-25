حركة سياحية نشطة وإشغال مرتفع في عجلون

وطنا اليوم:شهدت محافظة عجلون، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة في مختلف المواقع السياحية والأثرية والطبيعية وسط أجواء معتدلة ونشاط اقتصادي واسع شمل المنشآت والمرافق السياحية .

وأكد مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة أن المديرية تتابع واقع المواقع السياحية ومرافق الخدمة العامة بشكل مستمر، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم مع الشركاء المحليين لتطوير الخدمات والبنية التحتية وتعزيز الجذب السياحي الداخلي بما ينعكس إيجاباً على أبناء المجتمع المحلي.

وبين القائم بأعمال مدير محمية غابات عجلون عدي القضاة أن المحمية تشهد نسبة إشغال كاملة في الأكواخ البيئية إلى جانب حركة نشطة في مساراتها الطبيعية، مبيناً أن الإقبال يزداد يوماً بعد يوم ما يستدعي مواصلة الجهود لحماية هذه المواقع وتنظيم النشاطات البيئية الهادفة.

وقال المواطن حسام الطوالبة، إن العطلة الأسبوعية تشكل فرصة مثالية للأسر العجلونية للتنزه في المواقع الطبيعية القريبة، مؤكداً أن توفر الخدمات وتنوع الخيارات السياحية يعزز من رغبة الأهالي في الاستجمام داخل المحافظة دون الحاجة للتنقل خارجها.

وأشار الناشط السياحي سليمان القضاة إلى أن مناطق مثل غابات اشتفينا، ووادي كفرنجة وشلالات راجب، باتت وجهات مفضلة للسياح من داخل المحافظة. وأكد أهمية تنظيم الفعاليات البيئية والسياحية التي ترفع من وعي المجتمعات بأهمية هذه الموارد.

وأوضح صاحب منتجع راجب السياحي علي الفندي أن المنطقة تتمتع بخضرتها وأماكن التنزه والأودية والشلالات والتي تحتاج إلى اهتمام من قبل الجهات المعنية وتوفير المرافق الصحية والترويج لها على المستوى المحلي والدولي، مشيراً إلى أن السياحة انتعشت خلال الفترة الأخيرة؛ مما يعود بالنفع والفائدة على أصحاب المشاريع السياحية.