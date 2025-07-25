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بلدية مأدبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة

3 ساعات ago
بلدية مأدبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة

وطنا اليوم:تعكف بلدية مادبا الكبرى على تنفيذ خطة شاملة تنتهجها لتهيئة بيئة حضرية تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة أمام زوارها وسكانها على حد سواء.
وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى هيثم الجوينات، إن كوادر بلدية مادبا الكبرى نفذت اليوم الجمعة، حملة نظافة شاملة استهدفت شارع الربط الدائري (شارع مكة المكرمة)، مشيرًا إلى أن الحملة شملت تنظيف الساحات العامة وإزالة الأنقاض والمخلفات المتراكمة، إلى جانب أعمال دهان للأرصفة لإضفاء لمسة جمالية على مداخل ومخارج الشارع الحيوي.
ولفت إلى أنه تم إجراء صيانة شاملة لشبكة الإنارة، لضمان بيئة آمنة ومضيئة للمارة وسائقي المركبات على مدار الساعة، منوهًا أن شارع مكة المكرمة يُعد من الشرايين الحيوية في مادبا، ما يستدعي عناية مستمرة واهتماماً خاصاً بمستوى خدماته.
وأكد استمرار البلدية بتنفيذ هذه الحملات، لتشمل مناطق وأحياء أخرى، ضمن جدول زمني مدروس، يهدف إلى تغطية المدينة بالكامل.


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