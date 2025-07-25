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شاب أردني يلفت الأنظار بإبداعه في إذاعة محلية رغم غياب الفرص الوظيفية

3 ساعات ago
شاب أردني يلفت الأنظار بإبداعه في إذاعة محلية رغم غياب الفرص الوظيفية

وطنا اليوم:في خطوة تعكس شغف الشباب الأردني بالإعلام رغم التحديات، خاض مؤيد، وهو شاب من محافظة الكرك، تجربة تدريبية قصيرة في “راديو البلد” بالعاصمة عمّان، حيث قدّم موجزًا إخباريًا نال إعجاب الفريق المهني.
وقال مؤيد ابوقديري في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن تجربته كانت بمثابة تحقيق حلم طال انتظاره، حيث شعر أن كل كلمة نطق بها تمثل جزءًا من جهده وتعبه وشغفه في هذا المجال.
وأضاف مؤيد: “ما إن أنهيت تقديم الموجز، حتى قال لي الفريق: مؤيد، أنت مش بحاجة تدريب… أنت جاهز تشتغل!”، إلا أن الحماسة سرعان ما اصطدمت بواقع قلة الفرص، إذ أبلغته الإذاعة بعدم توفر شواغر وظيفية حاليًا.
رغم ذلك، عبّر مؤيد عن سعادته، معتبرًا أن كلماتهم كانت أعظم اعتراف بأنه يسير في الاتجاه الصحيح.
وتسلّط هذه القصة الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب الأردني ، رغم امتلاكهم المهارات والكفاءة، وسط مطالبات بتوسيع الفرص أمام الطاقات الواعدة في مختلف المحافظات.

 


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