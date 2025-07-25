مدير تربية البادية الشمالية الغربية عبر أمن FM : أهمية الإعلام المسؤول في دعم المسيرة التعليمية

وطنا اليوم:التقى عطوفة مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور طايل المساعيد صباح اليوم، مندوب إذاعة الأمن العام في محافظة المفرق الإعلامي النقيب وليد الاعمر في زيارة تهدف إلى بحث عدد من القضايا التربوية والإعلامية التي تهم واقع التعليم في اللواء وتعزيز التعاون الإعلامي مع إذاعة الأمن العام.

وحضر اللقاء رئيس قسم الإعلام في المديرية، الأستاذ محمد العجلوق، حيث جرى بحث سبل تسليط الضوء على أبرز التحديات والجهود المبذولة في الميدان التربوي، ودور الإعلام الوطني في نقل الصورة الحقيقية عن الواقع التعليمي في مناطق البادية.

وأكد الدكتور المساعيد خلال اللقاء أهمية الإعلام المسؤول في دعم المسيرة التعليمية، مشيداً بدور إذاعة الأمن العام في تغطية القضايا المجتمعية والتربوية، ومساهمتها في رفع الوعي لدى الطلبة وأولياء الأمور حول مختلف القضايا التي تمس العملية التعليمية.

من جهته، عبّر الإعلامي النقيب وليد الاعمر عن اعتزازه بالتعاون القائم مع مديرية التربية، مؤكداً استعداد إذاعة الأمن العام لتخصيص مساحات إعلامية لطرح القضايا التربوية وتسليط الضوء على قصص النجاح والتميز في مدارس اللواء.

كما تم خلال اللقاء بحث إمكانية تنفيذ برامج توعوية مشتركة تُبث عبر الإذاعة، تستهدف الطلبة والمجتمع المحلي في مجالات التوعية المرورية، والسلوك المجتمعي الإيجابي، ومكافحة العنف المدرسي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين مديرية التربية وإذاعة الأمن العام لخدمة القطاع التربوي والمجتمع المحلي في اللواء .